Esta semana está a ser difícil para a família de Eduardo Salvio. Isto porque a mãe do ex-jogador do Benfica, Cristina, conhecida como 'La Tota', foi operada de urgência.

De acordo com os meios de comunicação internacionais, a cirurgia foi bem-sucedida, mas esteve internada nos cuidados intensivos sob observação.

Apesar deste momento difícil, o futebolista, que atualmente joga no Boca Juniors, optou por não se ausentar dos treinos do clube, que se prepara para defrontar o Atlético Tucumán no domingo, dia 9.

Já há alguns meses que a família se Salvio enfrenta dias difíceis, desde que a mãe do jogador foi diagnosticada com cancro. "É uma fase muito triste e difícil para mim, para os meus irmãos e para o meu pai", disse o atleta anteriormente.

