No programa de amanhã (dia 23) do 'Você na TV', da TVI, irá ser transmitida uma entrevista feita por Manuel Luís Goucha à mãe de Diogo Carmona.

Foi o próprio apresentador quem o referiu nas redes sociais. "Diogo Carmona conheceu hoje a sentença do tribunal no processo de violência doméstica de que era arguido: 4 anos de pena suspensa. Amanhã no 'Você na TV' Patricia Carmona, a mãe do Diogo, conversa comigo sobre tudo o que se foi passando ao longo dos últimos anos e que a levou a apresentar queixa contra o filho. Uma conversa a não perder".

No excerto da conversa, Patrícia Carmona confessou: "Eu não quero ver o meu filho preso. O meu filho não é um criminoso. Agrediu-me, agrediu a minha mãe, ameaçou-nos de morte. Não digo isto com leveza, mas o meu desgaste já é tão grande, que neste momentos as coisas já estão mais longe".

