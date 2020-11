Madonna fez um ritual xamânico para atrair energias positivas e para pedir proteção e cura. A recuperar de uma intervenção cirúrgica a uma das ancas para resolver um problema de saúde que a obrigou a cancelar vários espetáculos da digressão de promoção do disco "Madame X", a cantora, compositora, atriz, realizadora, produtora discográfica e empresária de 62 anos recorreu a pedras, penas, plantas, velas e a incensos, para além de um livro sagrado da cabala, como mostrou pouco depois aos fãs nas redes sociais.

Na gravação que partilhou com os fãs nas últimas horas, Madonna surge a acender incenso, a separar as pétalas de uma rosa, a ler passagens de um livro e a tocar viola, sentada e recostada num sofá. Numa das imagens, é também possível ver uma vela com a figura da pintora mexicana Frida Kahlo, uma das mulheres que a intérprete de "Material girl", "Music" e "Into the groove" mais admira. De acordo com a imprensa internacional, a cantora, que já viveu em Portugal, terá colocado uma prótese na anca.