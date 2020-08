Madonna, a aspirante a bailarina que viria a chocar o mundo, faz hoje 62 anos e, à semelhança do que fez em 2018, voltou a fugir para o calor para comemorar o seu aniversário. Dois anos depois de ter voado de Lisboa para Marraquexe, em Marrocos, a cantora, compositora, atriz, produtora, realizadora e empresária norte-americana nascida em 1958, atualmente a residir nos Estados Unidos da América, elegeu agora a Jamaica para uns dias de descanso na companhia do namorado e dos filhos adotivos.

Apesar de andar de muletas, a artista, que está a recuperar de uma lesão muscular na anca que também lhe afeta a mobilidade de uma das pernas, tem aproveitado para se divertir. Nas redes sociais, as filhas adotivas de Madonna têm partilhado fotografias de vídeos da praia com palmeiras e da piscina do luxuoso resort onde estão instaladas. A artista gosta de celebrar o aniversário no estrangeiro. O ano passado, em ensaios para a digressão de promoção do álbum "Madame X" em Nova Iorque, não o pode fazer.

Há cinco anos, apesar de também estar a preparar uma tournée, a cantora tirou, contudo, o dia de aniversário para assinalar a data em grande. A festa, que pode recordar de seguida, teve uma temática cigana e contou com a presença de dois convidados portugueses, os gémeos Jonathan Sampaio e Kevin Sampaio, com quem alegadamente namorava na altura. Madonna contracenou com o manequim no vídeo de "Bitch I'm Madonna". Lançado a 15 de junho de 2015, já foi visto por mais de 322 milhões.