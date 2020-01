Madonna usou colar português desenhado por Ana Moura

Madonna, que esteve em Portugal a apresentar a digressão de promoção do novo disco, "Madame X", gravado durante a sua estadia em Portugal, entre o fim de agosto de 2017 e o início de abril de 2019, publicou, nos últimos dias, na sua conta de Instagram, uma imagem sua com o colar Rainha Dragão. De prata dourada com zicórnias brancas incrustadas, custa 295,00€ e pertence à coleção desenhada pela fadista Ana Moura para a Portugal Jewels.

O momento foi registado durante uma living room session, uma espécie de concerto intimista organizado em casas particulares por e para pessoas que gostam de fazer música e onde o improviso é ilimitado, que decorreu em Lisboa, no intervalo dos seus concertos. Fã incondicional de fado, o seu novo espetáculo é uma homenagem ao estilo musical luso e conta com a participação de músicos e de cantores portugueses, como é o caso da Orquestra de Batukadeiras de Lisboa e do bisneto da fadista Celeste Rodrigues, o guitarrista Gaspar Varela.