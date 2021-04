Madonna voltou a recorrer às suas redes sociais para defender as causas em que acredita. Neste caso, a cantora lamentava a violência armada nos Estados Unidos da América e defende legislação apertada para a posse de armas.

Karen, uma seguidora, não concordou com a posição da rainha da pop e reagiu com duras críticas.

"Aposto que tens pessoas com armas para te proteger a ti e à tua família. Mas os 'pequenos' podem ficar desarmados. Se tirares as armas, os criminosos SEMPRE encontrarão armas. O resto de nós, pessoas inocentes, seremos vítimas", começou por apontar.

"Vives atrás de muros altos com proteção. Não vives no mundo real. Os criminosos não temem a polícia, os juízes ou a prisão. Mas se formos uma sociedade armada, eles temem as vítimas", termina a seguidora em questão.

Madonna não gostou do que ouviu e resolveu quebrar o silêncio e responder diretamente a este comentário.

"M****, eu não tenho nenhum segurança ou guardas armados à minha volta. Venha ver-me e diga na minha cara que o meu mundo não é real. Atreva-se. Não sabe nada sobre mim ou a minha vida. Os únicos criminosos que vejo agora são os polícias que são pagos para proteger o povo. Mas a polícia é protegida por juízes e pelo sistema de justiça criminal, o que é uma piada porque não há justiça se você for uma pessoa negra. Claro que o seu nome é Karen", apontou a cantora, deixando clara a sua posição.

