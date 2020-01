Madonna sobe, amanhã à noite, ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para o primeiro dos oito concertos que tem agendados em Portugal. Nos últimos dias, a cantora, compositora, produtora discográfica, realizadora, atriz e empresária norte-americana de 61 anos tem estado em ensaios na emblemática sala de espetáculos da capital e tem partilhado com os milhões que a seguem nas redes sociais fotografias e vídeos dos bastidores da digressão "Madame X tour".

Iniciada a 17 de setembro do ano passado em Brooklyn, em Nova Iorque, nos EUA, a última digressão de Madonna foi pensada para teatros e para salas de espetáculos mais pequenas. "Eu já fiz tantas atuações, digressões mundiais em estádios, em pavilhões desportivos e em espaços grandes, que agora sinto a necessidade de as reinventar. Eu gosto de fazer shows intimistas e de poder falar diretamente com a audiência", justificou a cantora de "Rain" em declarações à BBC.