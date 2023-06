Madonna gravou-se a dançar com o filho adotivo - que jogou nas escolas de formação do Benfica enquanto moraram em Portugal - David Banda, de 17 anos, e partilhou as imagens no TikTok.

A artista, de 64 anos, está a preparar-se para a próxima digressão, mas não deixa de passar bons momentos com os filhos.

No vídeo em questão, ambos surgem a dançar ao som de 'La Rebelion', de Joe Arroyo. Veja na galeria.

Leia Também: Sam Smith anuncia parceria misteriosa com Madonna