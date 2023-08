Dias depois de ter comemorar o seu 65.º aniversário, Madonna volta a ter razões para festejar. As filhas gémeas da cantora completam 11 anos.

Foi na sua página de Instagram que a artista assinalou publicamente a data especial.

"[...] Onde é que estaríamos sem a inocência e a imaginação dos nossos filhos para nos lembrar que a magia está à nossa volta e tudo é possível. Feliz aniversário para a Estere e Stellla Mwale! Como assim já fazem 11 anos?", começou por escrever.

"São as gémeas mais mágicas do mundo", acrescentou, confessando que fica em lágrimas só de ver imagens antigas das meninas.

Na mesma publicação, afirmou que "nunca se vai esquecer da primeira vez que conheceu" as meninas. De recordar que as gémeas do Malaui foram adotadas pela cantora quando tinha quatro anos. Veja a publicação na íntegra:

Leia Também: Madonna chega ao aeroporto em Nova Iorque após aniversário em Portugal