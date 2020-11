Madonna tem deixado alguns dos seus seguidores estupefactos com as suas últimas partilhas na rede social Instagram. A cantora tem-se dedicado à prática de um misterioso ritual, que até já levou alguns seguidores a chamá-la de "bruxa".

A rainha da pop mostrou uma mesa repleta de velas, pedras, cristais e uma pena. Trata-se de um vídeo onde esta surge a ler um livro antigo e depois a fazer aquilo que parece, de facto, ser um ritual.

"Meditação. Encantamento. Saudação Afirmação", pode ler-se na legenda das imagens.

A esta publicação seguiu-se uma outra onde Madonna mostra várias marcas e um grande penso na sua coxa.

"Madame X é uma sobrevivente", pode ler-se neste último conjunto de imagens, onde foram ainda acrescentadas as hashtags: "Lua nova" e "milagres".

Na imprensa internacional corre o rumor de que Madonna poderá ter-se dedicado a práticas com inspiração cabalista, a vertente mais mística do judaísmo. Há quem acredite que a cantora encontrou nestas práticas uma forma natural de aliviar as dores que enfrentava nas coxas e joelhos desde a digressão de Madame X.

Por outro lado, existem também teorias de que Madonna terá feito uma cirurgia ao quadril, substituindo o osso por uma prótese, e que está agora a dedicar-se a uma recuperação mística.

