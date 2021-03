Madonna usou, há cerca de seis anos, uma montagem fotográfica que está agora a dar que falar. Quando estava a promover o álbum 'Rebel Heart', a cantora colocou a sua cara no corpo de uma jovem numa imagem.

Agora, a usuária do TikTok Amelia M. Goldie afirmou num vídeo, que se tornou viral, a cantora, de 62 anos, colocou o seu rosto no corpo de Goldie através do Photoshop.

Goldie, de 28 anos, disse ao BuzzFeed que “achou que era uma piada” quando viu a publicação no Instagram pela primeira vez e não levou a sério, até aperceber-se que a imagem tinha sido destacada na página oficial da artista.

"Por duas vezes que tentei entrar em contacto com a sua equipa através do Instagram, mas sem resposta", começou por dizer a jovem, referindo que apesar de ser "rir" da situação e poder sentir-se, de certa forma, "lisonjeada", também quer ter o seu devido crédito. "Claro que gostaria de receber o crédito", afirmou.

Até à data, de acordo com o Page Six, nenhum representante de Madonna reagiu a tal situação. No entanto, os fãs estão a pedir à cantora para resolver o assunto com Goldie, criticando ainda a edição da referida imagem.

"Este é provavelmente o nível de Photoshop que eu tinha aos 11 anos", pode ler-se entre as muitas reações.

