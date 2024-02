Madalena Aragão é a protagonista da nova série de 'Morangos Com Açúcar', cuja segunda temporada termina esta noite, com a exibição do último episódio na TVI.

Desta forma, a atriz, que dá vida a Olívia na série da estação de Queluz de Baixo, publicou um conjunto de fotos e vídeos ao lado dos colegas, fazendo um balanço dos 20 episódios da trama.

"20 episódios de muitas brincadeiras, muito amor, muitos dramas, muito tudo. Obrigada a todos os que fizeram parte e aos que viram em casa e nos apoiaram do primeiro ao último minuto. Acabou, mas agora falta a [série] de verão. Até já, um beijinho da vossa Olívia", escreveu Madalena na legenda das fotografias, que pode ver na publicação abaixo.

