Madalena Aragão usou as redes sociais esta quinta-feira, dia 9 de novembro, para desejar um feliz aniversário ao namorado.

A protagonista da nova série dos 'Morangos com Açúcar' usou as stories da sua conta no Instagram para partilhar uma fotografia com o também ator Lucas Dutra.

"Birthday boy", escreveu a atriz sobre uma fotografia na qual aparece abraçada ao namorado, que celebra 24 anos.

© Instagram

