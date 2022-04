Foi através de vídeos que publicou nas stories da sua página de Instagram que Madalena Abecasis falou sobre o grande susto que viveu com o filho mais novo, João Diogo, que vai completar um ano em maio.

Depois de ter contado que o menino sofreu convulsões por causa da febre, decidiu relatar o momento de pânico na rede social.

"Já está um bocadinho melhor. Agora é controlar para a febre não subir assim tão depressa", começou por dizer.

"Estavam-me a perguntar como é que uma pessoa se apercebe disso. Apercebe-se logo. Eu não sabia o que é que era. Já tinha ouvido falar de convulsões, mas nunca tinha visto. É um susto do cacete. Nem me lembrei que aquilo pudesse ser uma convulsão. Achei que ele estava a morrer", contou.

"Começou a ficar com as mãos completamente roxas, cinzentas, e até pensei que estavam sujas, mas não estavam. Passado um quarto de hora fui trocar a fralda e começou a tremer, de repente. Começou a ficar roxo na zona do bigode, a cabeça toda cinzenta, o corpo todo cinzento... Um susto desgraçado", detalhou.

"Cheguei ao hospital e levei-o ao colo a correr. [...] Quando chego lá, olho para ele e já está acordado. Não estava a tremer nem nada. Ficamos lá internados e ele fez vários exames. Agora já estamos em casa. Convulsão febril, pode acontecer, acontece muitas vezes", acrescentou, realçando que agora "está tudo bem".

Veja o vídeo da galeria.

Leia Também: Débora Monteiro revela que filha também teve uma convulsão. "Maior susto"