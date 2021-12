Madalena Abecasis viveu hoje um dia particularmente complicado. A digital influencer encontra-se doente, ao que parece com uma infecção respiratória, que a levou esta terça-feira, dia 7, às urgências do hospital.

"Já tinha saudades disto", escreve ao partilhar uma fotografia captada no momento em que foi assistida nas urgências da unidade hospitalar à qual se dirigiu.

Madalena Abecasis no hospital© Reprodução Instagram/ Madalena Abecasis

Por estar no hospital, a digital influencer lamentou não ter estado presente no momento em que os filhos viram a árvore de Natal que preparou para este ano e partilhou o divertido vídeo com a reação pouco simpática dos meninos.

"Eu no hospital com uma dor de cabeça filha da p*** e uma tosse de cadáver, até mandei mensagem à minha agência para tratar de tudo - uma coisa simples, só para os mais chegados, mas caro e com bom gosto - e eu cheia de pena de não ver a reação deles à cabrona da árvore de Natal, que me deu uma trabalheira desgraçada a montar, ainda por cima carregada de febre num esforço hercúleo para não desmaiar e espetar um ramo nos pulmões que me restam. Mas já vi que não perdi nada", brinca Madalena, mostrando assim que, mesmo doente, não lhe falta sentido de humor.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Madalena Abecasis (@madalena_abecasis)

Leia Também: Madalena Abecasis mostra fotos com 10 anos de diferença para movimento