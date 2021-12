Madalena Abecasis surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram ao publicar duas fotografias com dez anos de diferença. Imagens onde destaca as mudanças físicas e de vida.

"Madalena da esquerda: Perto dos 30 anos; Uma filha; Sem filtros; Ligeiramente badalhoca; Traça tudo o que mexe; Cabelo loiro lambisgóia; Auto-priva-se de sono noites seguidas; De rápida recuperação; Sem necessidade de manutenção de doutora Cristina; Mamas ótimas; Rabo médio, porém gostoso; Alcoolizada qb; Única preocupação: o que comprar na Zara; O que não fazer: perder as chaves de casa. Madalena da direita: Perto dos 40; Quatro filhos; Com filtros; Ligeiramente beata; Não se mexe quando é traçada; Cabelo com raiz de badalhoca; Privação de sono sem solicitação da própria; Recuperação lenta ou nula; Com necessidade manutenção extrema de doutora Cristina para manter os olhos no lugar deles; Sem mamas; Rabo? Quem precisa de rabo?; Com lembretes para beber água; Única preocupação: sobreviver mais um dia; O que não fazer: esquecer um filho na escola", começou por descrever.

Uma publicação que serviu para lançar um "movimento". "Juntem-se ao movimento #MesmoComFiltrosSouUmaMerda para pararem de fazer campanhas anti-filtros de uma vez por todas", disse.

