Na passada semana, Rui Unas fez um comentário a uma fotografia que a atleta Patrícia Mamona publicou na sua conta de Instagram, o qual lhe valeu as mais diversas críticas, inclusive da apresentadora Rita Ferro Rodrigues.

No comentário em questão, o humorista referiu: "Tanto zoom se fez nesta foto... e não foi na bandeira".

Após o burburinho gerado à volta destas palavras, eis que o comediante fez uma publicação na sua conta de Instagram onde fala do assunto.

"A verdade é que eu nem acho graça a estas piadas...", disse na legenda de um vídeo onde conta uma anedota sobre homens e mulheres.

Posteriormente, acrescentou: "Se me rir da piada, serei machista? Se me rir da sátira aos verdadeiros e genuínos 'tiozinhos de churrasco' serei machista? Estarei a perpetuar preconceitos ou a gozar com eles? Não se pode nunca dizer estas piadas? Jamais em tempo algum? Ou podemos mas só com amigos e 'às escondidas'? Como se fosse algo proibido?".

Opinião do comediante© Instagram - Rui Unas

