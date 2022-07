Machine Gun Kelly protagonizou um momento insólito na noite de terça-feira, 28 de junho, enquanto se apresentava em palco num evento em Noa Iorque. O músico partiu uma taça de champanhe no rosto e ficou coberto de sangue.

O momento foi captado em vídeo e diversas fotografias foram tiradas ao rosto do namorado de Megan Fox.

Machine Gun Kelly terá ficado com um corte na sobrancelha, tal como o próprio fez questão de mostrar através das redes sociais.



© Reprodução Instagram/ Machine Gun Kelly



Testemunhas presentes no local contaram em declarações ao Page Six que o músico recusou assistência médica, optando apenas por limpar a ferida com um pano.

