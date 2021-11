O que aconteceu com Megan Fox? É esta a pergunta que se impõe na sequência da presença de Machine Gun Kelly na gala de prémios dos AMA - American Music Awards -, que aconteceu este domingo, 21 de novembro.

Este ano, o conhecido músico foi a vários eventos na companhia da namorada, só que desta vez decidiu posar na passadeira vermelha juntamente com a filha, Casie, de 12 anos, fruto do seu anterior relacionamento com Emma Cannon.

A falta da atriz de Hollywood levou mediante ao surgimento de diversas especulações quanto ao badalado relacionamento.

Será que o romance entre Machine Gun e Megan continua forte ou este é um sinal de que há problemas no paraíso?

