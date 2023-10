Machine Gun Kelly apanhou um (grande) susto quando um homem invadiu o palco do 30 Under 30 Summit 2023 enquanto o músico estava a ser entrevistado pela Forbes.

Assim que viu o homem, não identificado, no palco, o artista rapidamente se levanto com a mão fechada para se defender.

"Fica longe de mim", ordenou Machine Gun Kelly. "O que estás a fazer? Estás a fazer com que com uma aparência má. Não me obrigues a fazer isto", acrescentou.

Logo de seguida, os seguranças subiram ao palco para retirar o individuo. O artista pediu depois desculpa pela sua reação.

Veja as imagens deste episódio na publicação abaixo:

Leia Também: Megan Fox e Machine Gun Kelly superam crise e surgem juntos