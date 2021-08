A lutar contra o cancro do pulmão, Kathy Griffin recorreu à sua página no Twitter para falar sobre a cirurgia que fez no inicio desta semana.

Esta terça-feira, a atriz e comediante atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde, destacando que "a cirurgia correr bem".

"Sou muito grata por todo o amor que me têm enviado", escreveu ainda na mesma publicação.

De destacar ainda que em entrevista à ABC News, a artista confessou: "Há pouco mais de um ano, tudo o que queria era morrer. E agora, tudo o que quero é sobreviver".

