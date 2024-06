Lupita Nyong’o explicou recentemente o que a motivou a tornar pública a sua separação de Selema Masekela.

A atriz, de 41 anos, e o apresentador, de 52, revelaram a relação no final de 2022, mas separaram-se dez meses mais tarde, tendo anunciado o fim do namoro numa publicação no Instagram.

Em entrevista à Glamour, Lupita explicou que "a ideia de ter que dar a notícia às pessoas uma de cada vez seria angustiante".

"Escolhi partilhar a relação com o mundo e quis escolher quando partilhar o fim dela", continuou, explicando que sabia que o tema iria ser notícia e que preferiu escolher o momento em que isso aconteceu.

"Há uma altura para sermos abertos e outra para não sermos e eu escolhi esse momento para me abrir", explicou, salientando que futuramente prefere que esse lado da sua vida pessoal seja mantido em privado.

