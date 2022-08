Lupita Nyong'o prestou uma homenagem a Chadwick Boseman através de um vídeo único que partilhou na sua conta oficial de Instagram.

O tributo surgiu a propósito do aniversário da morte do artista, que perdeu a vida em 2020, aos 43 anos, na sequência de um cancro no cólon.

“Chadwick, o que estás a fazer”, pergunta Nyong’o ao amigo num vídeo antigo. “Estou a autografar bilhetes. Autografei uns ténis ali…” afirma Chadwick, notando que nem sequer jogava basquetebol.

Na legenda da publicação, Nyong'o escreve: "Mantém-te verdadeiro, mantém-se gentil".

