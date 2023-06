No passado domingo, 11 de junho, Lupita Nyong’o não passou despercebida na passadeira vermelha dos Tony Awards 2023.

Para a ocasião, a estrela elegeu um fato preto conjugado com 'corpete' prateado que foi feito à medida do seu corpo, conforme poderá ver pelas imagens na galeria.

A peça é de Misha Japanwala. "É uma artista paquistanesa e designer de moda cujo trabalho é assente na rejeição e desconstrução da vergonha exterior ligada ao nosso corpo. No seu processo artístico, ela cria um gravação realística e verdadeira do corpo de uma pessoa como ato de resistência e celebração, bem como a insistência de existirmos livres no nosso corpo", explicou Lupita na sua página de Instagram.

Japanwala já trabalhou para artistas como Cardi B, Julia Fox e Halsey.

