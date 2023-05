Luísa Castel-Branco submeteu-se a um tratamento estético e este foi um processo partilhado no Instagram pela clínica, tendo depois sido destacado pela figura pública na mesma rede social.

"Uma vez que a principal mudança que ocorre com o envelhecimento é a perda de colagénio, que melhor maneira de rejuvenescer a pele do que estimulando a produção de novo colagénio, diretamente na derme, utilizando os processos naturais do próprio organismo? Este tratamento inovador com bioestimuladores que Luísa Castel-Branco realizou", pode ler-se na legenda do vídeo que foi publicado na rede social.

Na mesma partilha referem ainda que este tratamento é "praticamente indolor e minimamente invasivo" e "permite o regresso imediato às atividades do dia a dia".

Leia Também: Maria Botelho Moniz em 'confronto' com Luísa Castel-Branco