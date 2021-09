Lourenço, um dos concorrentes do 'Big Brother', já contou aos colegas de casa a sua história, revelando que é um homem transexual. Comentando o assunto no programa 'Dois às 10', na TVI, Luísa Castel-Branco mostrou-se impressionada com este testemunho.

"Olhei para ele quando começou a falar, nós em casa soubemos antes quando contou o testemunho dele... [pensei] 'não é possível, não é possível'. Achei o depoimento fantástico", nota.

"Para mim causa-me estranheza, não a transformação de género, mas quando as pessoas decidem, por opção, parar e não fazer completamente. Aí é que não entendo", sublinha, alertando para o facto de muitas pessoas terem ficado a meio da transição por causa do impacto da pandemia.

Veja aqui o momento.

