Esta quinta-feira, Luísa Castel-Branco foi brindada com uma mala da marca portuguesa Ruffel, sediada no Norte do país, e não resistiu em partilhar com os seguidores a oferta, chamando a atenção para a cor da carteira.

"Recebi um ótimo presente! Vejam esta carteira tão sexy", afirmou na legenda de um vídeo publicado na sua página de Instagram.

"Tem uma cor sexy, apropriada para uma senhora da minha idade", disse ainda, acrescentando que amanhã irá passear com a nova mala.

