Luísa Castel Branco esteve entre o leque de comentadores que esta sexta-feira marcaram presença no 'Dois às 10' para debaterem as últimas novidades sobre o 'Big Brother 2021'. Sempre de 'língua afiada', a escritora não poupou nas críticas ao jogo de Ana Morina - uma das protagonistas do reality show até aqui.

"Ela não é só a história de usar indevidamente uma suposta causa que ela é a primeira a não aceitar e não cumprir", começa por afirmar Luísa, referindo-se ao facto de, alegadamente, Ana Morina defender a sororidade.

A comentadora acredita que Morina "chora quando quer" para que as pessoas tenham pena dela, estando na sua opinião a representar uma personagem.

"O que ela está a representar é um ser humano execrável", atira, por fim.

Veja aqui as declarações completas de Luís Castel-Branco.

