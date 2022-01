Luísa Castel-Branco está infetada com Covid-19 e ao longo da semana tem vindo a mostrar aos seguidores, na sua página de Instagram, que tem aproveitado o isolamento para se entreter entre os fios de lã.

Numa primeira partilha, no dia 5 de janeiro, mostrou alguns trabalhos e disse: "Dias com Covid-19".

Mas não ficou por aqui e este sábado voltou a destacar o resultado destes dias no meio dos fios de lã. Na legenda da publicação, referiu que está com alguns sintomas, mas mantém-se em casa.

"Sem puder sair de casa, mas também não me apetece, a cabeça continua com um zumbido horrível, o corpo nem é bom falar, sem paladar nem olfato, estou a trepar paredes!!! Cheia de fios de lã em casa e trabalhos a meio, nada me apetece", disse.

Numa outra mensagem, recordou ainda a chegada da amiga de quatro patas à sua vida e escreveu: "Bom dia! Aqui quietinha, à espera que a Covid-19 passe. Pesquisei e encontrei as primeira imagem da Pi quando chegou a nós, em abril de 2019. Um coisinha tão pequenina".

Nas partilhas feitas, foram muitos os seguidores que rapidamente recorreram à caixa de comentários para desejar "as melhoras".

