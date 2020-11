Assim como muitas outras famílias, também Luísa Castel-Branco tem estado separada dos seus entes queridos e cheia de saudades de todos, especialmente dos netos.

Esta quarta-feira, a figura pública publicou uma fotografia da neta, que tem três anos, e destacou o quanto sente saudades dos seus meninos.

"Ela. A minha neta Luisinha, com três anos. Levada da breca, mas doce de se comer. Diz que tem saudades minhas. Eu nem sei dizer sem lágrimas, as saudades que tenho dela e dos outros 6 netos. Não sei quando voltaremos a estar juntos. Mas a segurança está primeiro. Eu sonho com o dia em que vou cobri-los de beijos. A bem de todos nós, tenham cuidado por favor", destacou na legenda da imagem da menina.

