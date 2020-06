Esta quarta-feira, dia 3, Luísa Barbosa voltou a espalhar ternura nas redes sociais com imagens da filha, Aura. O vídeo que partilhou no Instagram mostra a menina, que se prepara para completar dois anos no próximo mês, a saltar para os braços da mãe, que se encontra dentro da piscina.

"Que todo o tempo, atenção e amor que te damos se transformem em confiança para dares os saltos que forem precisos na tua vida, bebé. Estaremos sempre cá para te apanhar. E agora, larga o telemóvel da mãe e vai dormir", escreveu a mamã babada na legenda da publicação.

