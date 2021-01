A última gala do 'The Voice 2020' tomou lugar na noite deste domingo, dia 3, e começou com uma das atuações mais elogiadas pelo público. Luís Trigacheiro cantou 'Sol de Inverno' com Simone de Oliveira e o país rendeu-se, dando ao jovem a vitória desta edição.

O alentejano, de 23 anos, voltou a subir ao palco para interpretar 'Amor a Portugal', como poderá rever abaixo.

O pódio fechou-se com o segundo lugar de Tiago Silva, da equipa de António Zambujo, e o terceiro lugar de Tiago Barbosa, da equipa de Aurea.

A noite ficou ainda marcada pela atuação de David Carreira. O cantor regressou à televisão quase um mês depois da morte da irmã, Sara, e recebeu o caloroso 'abraço' dos apresentadores, Catarina Furtado e Vasco Palmeirim, e dos mentores - Aurea, Marisa Liz, António Zambujo e Diogo Piçarra.

