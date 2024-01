Luís Filipe Borges e a companheira, Sara Santos, assinalaram publicamente o aniversário do filho mais velho, o pequeno Tomé, que completou três anos esta quinta-feira, dia 11 de janeiro.

No Instagram, a mulher do comediante publicou um vídeo com imagens do menino e escreveu: "Três anos são muitas histórias. Parabéns, amor mais velho".

A publicação ficou também disponível na página de Luís Filipe Borges na mesma rede social.

De recordar que o casal tem ainda em comum o pequeno Fausto, que nasceu em setembro do ano passado.

