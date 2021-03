Luís Figo não resistiu em assinalar o Dia do Pai nas redes sociais e partilhou, também ele, uma fotografia com o seu progenitor.

"Hoje é o nosso dia, velhote!! Deliz Dia do Pai. Love you", escreveu ainda na legenda do registo de ambos.

Recorde-se que Luís Figo perdeu recentemente a mãe. Maria Joana Figo perdeu a vida, aos 71 anos, num hospital em Lisboa, a 15 de fevereiro.

