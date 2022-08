A poucas semanas da estreia de mais uma temporada de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', Diana Chaves recebeu no 'Casa Feliz', da SIC, um dos poucos casais que se formaram no programa e que continuam juntos até hoje.

Luís Feijão e Sara Barbosa conheceram-se em 'Agricultor', começaram a namorar ainda durante as gravações, estão juntos até hoje e já a planear o casamento.

O agricultor pediu a namorada em casamento a 11 de junho deste ano, tal como revelou o casal através da rede social Instagram.

