Luís Borges não ficou agradado ao deparar-se com o incumprimento do recolher obrigatório a partir das 13h, no fim de semana, por parte de algumas pessoas, na área de Lisboa. Um ato que levou o modelo a mostrar a sua revolta nas stories da sua página de Instagram, onde revela que seguiu as medidas adotadas e ficou em casa com os filhos.

"Estou aqui com uma pequena dúvida... Hoje o recolher obrigatório não era às 13h?! É que vejo pessoas a fazerem stories em passeios como se nada fosse", começou por escrever este sábado, 19 de dezembro.

"Eu adorava estar na rua e não ter que estar fechado com os meus filhos em casa. Por isso, se andam na rua quando deveriam estar em casa, não publiquem nas redes sociais pois é uma falta de respeito para com aqueles que vos seguem", acrescentou.

Antes de terminar, destacou ainda: "Estou a falar no concelho de Lisboa".

De recordar que na Área Metropolitana de Lisboa apenas os municípios de Lisboa, Loures, Almada e Barreiro tiveram recolher obrigatório este fim de semana, enquanto na Área Metropolitana do Porto todos os concelhos tiveram essa restrição.

