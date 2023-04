Está quase a chegar à TVI a nova edição do 'Cabelo Pantene – A Competição', desta vez apresentado por Margarida Corceiro, que esteve esta quinta-feira, dia 27 de abril, no 'Dois às 10' para promover o programa.

Mas não esteve sozinha, pois juntou-se a Luís Borges, Matilde Breyner e Cifrão, que foram os escolhidos para aconselharem os jovens candidatos ao 'Cabelo Pantene – A Competição'.

E foi precisamente no programa das manhãs da TVI que Luís Borges lamentou alguns comentários sobre a colega e amiga, Margarida Corceiro, a quem tece elogios.

"Apesar de ela ser minha grande amiga, sei separar as coisas. Para mim, a Margarida é um talento. Ela tem 20 anos e estuda, esforça-se... Às vezes fico um bocado triste de ver certas coisas. Fala-se sobre a Margarida e não se focam no profissional, só no pessoal, quando ela é o que é [maravilhosa]. E ela quer ser mais. Acho que isso é muito importante e as pessoas, às vezes, esquecem-se um bocado disso", disse.

Por sua vez, Cifrão fez questão de acrescentar: "Ela conduziu o programa muito bem, com uma segurança incrível. E até na parte de improviso, conseguiu dar a volta de uma forma brilhante".

