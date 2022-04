Esta quinta-feira, 21 de abril, David Fonseca lançou o videoclipe da sua nova música 'Live It Up', produção que conta com a participação especial de Filomena Cautela, Luís Borges e Joaquim Monchique.

Falando da experiência na sua conta de Instagram, o modelo revelou-se bastante entusiasmado com a mesma.

"F******, estou no novo videoclipe do David Fonseca. Isto porque ele é um génio e achou que eu seria a pessoa perfeita para fazer de padre! Façam já as vossas marcações para futuras cerimónias, mas antes passem no perfil dele e vejam este vídeo que é uma obra de arte. Filomena Cautela obrigado por perceberes as piadas de um padre noviço", referiu o modelo.

