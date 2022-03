Luís Borges desfilou este domingo, dia 13, na Semana da Moda de Lisboa naquela que foi a apresentação de outono/inverno 2022 do designer Luís Carvalho. E contou com uma plateia especial.

Na primeira fila do desfile estavam os filhos mais novos - Lurdes e Eduardo - que deram também provas do seu estilo com a escolha dos looks.

A faltar ficou o primogénito, Bernardo, que ficou a "dormir", como Luís Borges explicou na sua página de Instagram.

Veja abaixo as imagens.

