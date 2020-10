O amor parece estar no ar para Luís Borges! Segundo Hugo Mendes, comentador do 'Passadeira Vermelha', o modelo encontrou o novo dono do seu coração no país vizinho.

São poucos os detalhes os detalhes sobre o namorado do apresentador, sabe-se apenas que é "um homem espanhol que trabalha no ramo imobiliário", cujo nome não foi revelado.

Luís Borges não assumiu nenhuma relação desde a morte do ex-companheiro, Eduardo Beauté, há um ano. O modelo tem estado sobretudo dedicado à educação dos três filhos - Bernardo, Lurdes e Eduardo.

