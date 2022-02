Brunna Gonçalves foi expulsa do 'BBB22' na noite de terça-feira, com 76,18% dos votos, de acordo com a revista Quem.

Entretanto, no Instagram, Ludmilla reagiu à saída da mulher do programa, tendo destacado um vídeo de ambas num momento íntimo.

Na legenda das imagens, escreveu: "Bruna, não soubeste jogar o jogo do 'BBB', mas sabes muito do jogo da vida! Não faz intrigas, não destratou ninguém e não passou por cima do seu [coração] e valores. É por isso que tanta gente te ama aqui fora. Porque és do bem, humana e gigante. A contar os segundos para te agarrar de novo! Bem-vinda de volta, meu amor".

