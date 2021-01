Luciana Abreu não se consegue livrar dos tribunais, ainda que até agora não tenha propriamente razões de queixa. Em 2017, o Juízo Central Cível da Comarca de Lisboa absolveu-a do crime de difamação, num processo judicial interposto pelo próprio pai, Luís Costa Real. Mais recentemente, em novembro de 2020, o Tribunal de Família e Menores de Cascais voltou a dar razão à atriz, apresentadora e cantora e Yannick Djaló, o primeiro ex-marido, viu-se ser obrigado a pagar cerca de 162.000 euros à estrela da SIC.

Em causa estão pensões de alimentos das duas filhas que têm em comum em atraso. Fonte próxima do futebolista confirmou à revista TV 7 Dias que o futebolista não vai recorrer da decisão. Em contrapartida, o segundo ex-marido da artista promete não lhe dar tréguas. Luciana Abreu acusou Daniel Sousa de violência doméstica e o guia turístico interpôs, a 12 de dezembro de 2020, no Juízo Central Cível de Cascais, um processo contra a artista, por danos patrimoniais e não patrimoniais. Exige-lhe 164.897,58 €. Parte do valor refere-se ao montante que alegadamente terá investido na moradia que o casal partilhou em Alcabideche enquanto esteve casado, entre outubro de 2017 e o fim de 2018.

Daniel Sousa, pai das gémeas de Luciana Abreu, pretende também acusá-la de denúncia caluniosa para rebater o alegado crime de violência doméstica que lhe é imputado, revela ainda a última edição da TV 7 Dias. De acordo com a revista, foi adicionada uma adenda ao processo de divórcio, que ainda não foi concluído, onde constam as acusações de que a atriz, cantora e apresentadora de televisão diz ter sido alvo. Segundo a revista TvMais, a artista acusa-o ainda de consumir substâncias ilícitas e de as preparar na casa do casal.