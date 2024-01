Luciana Abreu partilhou esta quinta-feira, dia 25 de janeiro, duas fotografias encantadoras das filhas gémeas, Amoor e Valentine.

A cantora mostrou quatro imagens das meninas e na legenda escreveu: "Amar é dar a alguém a paz que o mundo tira".

"Não aguento tanto amor, que lindas" é apenas um dos vários comentários elogiosos deixados pelos fãs.

Luciana Abreu, vale lembrar, é mãe de quatro meninas: Lyonce, de 11 anos, e Lyannii, de dez, fruto do casamento com Yannick Djaló, e Amoor e Valentine, de seis anos, do casamento igualmente terminado com Daniel Souza.

