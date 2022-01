Janeiro é por excelência o mês de iniciar novas rotinas e deixar para trás hábitos menos produtivos. À semelhança de tantas outras pessoas, Lúcia Garcia decidiu começar o ano com o regresso ao ginásio.

Esta quarta-feira, poucos dias antes do mês acabar, a modelo mostrou-se vestida com roupas de treino no balneário do ginásio.

"Já tinha saudades", confessou na legenda do registo.

Leia Também: "Podemos ser boas influencers sem ter que mostrar o rabo"