Lúcia Garcia tem esta quarta-feira motivos para celebrar, a sua fila mais velha, Matilde, completa mais um ano de vida. Uma data que a modelo resolveu assinalar publicamente com um texto emotivo dedicado à sua menina.

"Meu primeiro AMOR. És a menina mais doce e preocupada, com uma personalidade particular, sabes que o mais importante nesta vida é ser verdadeira e amiga e isso és com TODOS os que te rodeiam! Tens te tornado numa menina cada vez mais bonita por dentro e por fora, boa mana, boa filha, boa neta, amas os teus incondicionalmente, e nós amamos-te de igual forma. Parabéns, meu amor! Estou certa que estou a criar uma boa menina, amo-te muito, meu amor", pode ler-se na sua publicação.

A estas palavras carregadas de amor, Lúcia Garcia juntou um conjunto de fotografias que mostram o crescimento de Matilde ao longo dos anos. Veja as imagens na galeria.

Lúcia Garcia, recorde-se, é ainda mãe de Maria Clara, fruto da sua atual união com o ex-futebolista Bruno Aguiar.

