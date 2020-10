Catarina Furtado e o marido, João Reis, têm esta teça-feira motivos para celebrar. O filho mais novo do casal, João Maria, completa 13 anos de vida. Uma data que a apresentadora assinalou nas suas redes sociais.

"Hoje o meu filho, João Maria faz anos. 13. Agarrou a sua adolescência com os seus direitos em sintonia com as suas hormonas. E tem consciência de como estranhamente, ter uma casa, escola, acesso a saúde, comida e muitos mais direitos não existencialistas, é um luxo comparando com a realidade de milhares de pessoas", começou por elogiar Catarina Furtado, deixando claro o quanto se sente orgulhosa da personalidade do seu menino.

"Apesar da pandemia que estamos a viver onde a liberdade está muito ameaçada, os pais do João podem oferecer-lhe o melhor para o seu crescimento, o que é, de uma maneira geral, o que todos os pais desejam", continuou a apresentadora, que fez ainda questão de lembrar um menino refugiado que conheceu há uns anos e que está hoje também de parabéns: "No campo de refugiados de Mória, ilha de Lesbos, na Grécia, conheci um menino que hoje também faz 13 anos. Não paro de pensar nele. Parabéns, Amir! Recebe um abraço do João".

Às suas palavras Catarina juntou uma foto ao lado do marido e do filho e ainda um vídeo de "um excerto de uma lindíssima e muito triste música de Raul Manarte".

Catarina Furtado e João Reis, importa lembrar, têm ainda uma outra filha em comum, Maria Beatriz, de 14 anos. Já o ator é pai de uma jovem adulta, fruto de uma anterior relação.

Eis abaixo a publicação:

