Maria Vieira viu a sua conta oficial de Facebook ser bloqueada pela rede social no dia 29 de setembro. Várias denuncias relativas ao conteúdo das suas publicações valeram-lhe um bloqueio da rede social.

Porém, "numa altura em que supostamente ainda lhe faltariam cumprir mais 10 dias de bloqueio", a atriz recuperou o acesso à sua conta.

E a verdade é que a atriz voltou pronta a causar polémica. Sobre a sanção do Facebook, Maria Vieira realça o facto de esta ter acontecido "precisamente uma hora depois" de ter publicado um texto sobre Catarina Furtado, personalidade a que volta a referir-se como: "[...] Aquela sirigaita que é uma lambisgóia (nada acontece por acaso...) que lá de longe a longe aparece na TV e que vive há anos à custa dos impostos dos portugueses".

Apesar de escolher usar as mesmas palavras, muito pouco simpáticas, para se referir à apresentadora, Maria Vieira faz questão de esclarecer: "As palavras 'Sirigaita' e 'Lambisgóia' não configuram nenhum insulto, pois ambas significam 'Intrometida' ou 'Pretensiosa', que foi precisamente aquilo que eu quis chamar à sirigaita que é lambisgoia a que me referi nessa mesma publicação".

Por fim, a polémica atriz deixa claro que não foi por culpa da publicação sobre Catarina Furtado que o Facebook decidiu bloqueá-la: "Dito isto, resta-me informar que não fui bloqueada por causa dessa publicação, mas sim por causa de seis publicações antigas (três delas remontavam a 2019!!!)".

Leia Também: Maria Vieira insulta Catarina Furtado: "Lambisgoia", "sem talento"