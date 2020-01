Lucélia Santos vai pedir a nacionalidade portuguesa nos próximos meses. Em entrevista à revista TV 7 Dias, a atriz brasileira, atualmente com 62 anos, anunciou a intenção de avançar com o processo. "Sinto-me em casa", confidencia. "Todos os meus avós eram portugueses. Uns de Trás-os-Montes e outros de Seia", justifica a Marília Montenegro da telenovela "Na corda bamba", emitida pela TVI, papel que a obrigou a mudar-se temporariamente para Portugal.

"Gostaria muito de receber outros convites, até porque a minha neta, Carolina, que tem dois anos e meio, e o meu filho, Pedro, também estão cá [a viver]. Porém, só vou ficar se tiver trabalho, evidentemente. Caso contrário, regresso ao Brasil [depois das gravações] e volto para visitá-los", refere Lucélia Santos, uma apaixonada por Portugal. "Já cá tinha estado nove vezes", confidencia a protagonista da telenovela "A escrava Isaura", já exibida em mais de 80 países.

"Adoro Lisboa, gosto das pessoas, dos amigos, da comida, do trabalho e da vida daqui", afirma a atriz, que também não se cansa de elogiar os portugueses. "São charmosos, muito bonitos. Há homens lindos aqui", desabafa Lucélia Santos. A gastronomia portuguesa é outra das perdições da artista paulista, vegetariana há 37 anos. "Gosto de tudo, principalmente do bacalhau. Desde que cheguei, engordei três quilos, mas já cortei com os pastéis de nata e perdi um", revela.