A viver em Portugal há já algum tempo, Luana Piovani continua a desfrutar dos cantos do país e tem aproveitado estes dias quentes para fazer praia.

Depois de ter estado de férias no Algarve, a atriz brasileira decidiu deslocar-se até ao Alentejo e esteve na praia da Comporta, em Grândola.

Um momento que fez questão de partilhar nas redes sociais, onde revelou que todos os que estavam na praia foram surpreendidos com a presença de golfinhos.

"Vim para mais perto do mar para tirar uma fotografia bem linda", começou por dizer. "Olhem a praia... Sabem porque é que estão todos a olhar? Tem golfinho no mar! Nós merecemos", acrescentou de seguida no vídeo que pode ver na galeria.

