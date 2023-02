Foi com o Estoril como cenário de fundo que Pedro Scooby deu a primeira entrevista após as recentes polémicas com Luana Piovani, mãe dos seus três filhos.

O surfista aceitou falar com Leo Dias, um dos jornalistas brasileiros mais populares, e abordou vários temas, começando por contar que Luana Piovani e a advogada da artista não compareceram na primeira audiência do processo. De acordo com Scooby, a ex-mulher fez notar que apenas aceitava falar com ele caso o processo fosse cancelado.

Ainda assim, o surfista não cedeu e na entrevista a Leo Dias fez questão de explicar o que o motivou a avançar com um processo contra a ex-companheira. "Em momento algum eu estou aqui para desqualificar a mãe das crianças, como mãe ou como mulher. Não quero isso. Eu estou aqui para mostrar as mentiras que foram faladas e a difamação que foi colocada", contou.

A decisão de avançar com o processo terá sido tomada depois de Dom, de 10 anos, ter dito a Scooby que viu um dos vários vídeos publicados por Luana em que a mesma criticava as atitudes do pai. O menino terá pedido ao surfista que este fizesse algo. "Vi que estava afetando os meus filhos", confessou Pedro Scooby.

Ainda sobre Dom, o ex-concorrente do 'Big Brother Brasil' foi confrontado com a publicação polémica feita pelo filho no Instagram, onde o menino desmentia a mãe e pedia que os patrocinadores do pai não o deixassem.

Scooby garante que repreendeu o filho por este ato e que rapidamente lhe pediu que enviasse um pedido de desculpas à mãe: "Eu odiei, fiquei muito triste com o que aconteceu. Eu não tive força, olhei para a cara dele e falei: 'Filho, o que você fez? Por favor, apague esse post'. Ele ainda falou assim para mim: 'Já apaguei'. Eu perguntei: 'Filho, porque você fez isso? Não se meta nessas coisas entre mim e sua mãe, isso é coisa de adulto, você tem que ficar de fora'".

O surfista, que foi pai pela quarta vez no fim do ano passado, explicou ainda a Leo Dias que o valor da pensão que tem pagado nunca foi oficializado e que deseja agora que tudo fique legalmente acordado entre ambas as partes.

Pedro Scooby reforçou que já perdeu 7kg desde que as polémicas com Luana Piovani reacenderam, o que o levou a desistir de uma competição de surf que tinha em breve no Havai.

Veja abaixo a entrevista completa.

